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Sivasspor'un 34 yaşındaki yıldızı Robinho: Umarım 10 yıl daha Sivas'ta kalırım

Sivaspor'un dünyaca ünlü futbolcularından Robinho, takımının son durumu ve kariyeri hakkında önemli demeçlerde bulundu.

06 Aralık 2018 Perşembe 02:46
Sivasspor'un 34 yaşındaki yıldızı Robinho: Umarım 10 yıl daha Sivas'ta kalırım

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Robinho, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i sahalarında yenmenin çok zor olduğunu belirterek, bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden ifade eden Brezilyalı yıldız, kazanarak devam etmeleri gerektiğini belirtti.

''Basit bir hayatım var''

Sivas'ta çok mutlu olduğunu söyleyen Robinho, "Basit bir hayatım var; antrenman ve ev arasında geçiyor. Sevdiğim, aşık olduğum şeyi yapma imkanı buluyorum burada. Umarım ilerleyen yıllarda Türk futboluna ve taraftarlara daha büyük mutluluk veririm. Buraya gelmeden önce sadece İstanbul'u tanıyordum. Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştum. Çok olumlu şeyler söylediler. Taraftarların futbolculara karşı çok iyi niyetli olduğundan bahsettiler. O yüzden burayı tercih ettim" diye konuştu.

Süper Lig'i de değerlendiren Robinho, "Spor Toto Süper Lig; zor ve güzel bir lig. Büyük takımlar var. Oynaması zor olan bir lig ama mutluyum" şeklinde konuştu.

''10 yıl daha Sivas'da kalırım''

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Robinho, "İnşallah Demir Grup Sivasspor'da kalırım. Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Olumlu geçti. Umarım bir ortak nokta bulur ve ben 10 yıl daha Sivas'ta kalırım" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 02:46
  1. İstanbul
  2. Robinho
  3. Sivasspor
  4. Brezilya
  5. Sivas
  6. Süper Lig

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