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Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi sürüyor

- Kırmızı-beyazlı takımla çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan forvet Hugo Vieira, Portekiz'de özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor

19 Şubat 2019 Salı 15:49
Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi sürüyor


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz'de devam ediyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Hugo Vieira, ülkesinde özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.

Portekizli golcü oyuncuya, kısa zamanda sahalara dönmesi için özel kuvvetlendirme çalışması uygulandığı bildirildi.

Hugo Vieira, devre arasında kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:49
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