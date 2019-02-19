Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi sürüyor - Kırmızı-beyazlı takımla çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan forvet Hugo Vieira, Portekiz'de özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz'de devam ediyor. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Hugo Vieira, ülkesinde özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Portekizli golcü oyuncuya, kısa zamanda sahalara dönmesi için özel kuvvetlendirme çalışması uygulandığı bildirildi.

Hugo Vieira, devre arasında kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.