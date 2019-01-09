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Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi William Owusu!

Transfer çalışmalarını tüm hız devam eden Sivasspor, Belçika ekiplerinden Antwerp'te forma giyen William Owusu Acheampong'u yakın markaja aldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi William Owusu!

Yeniakit.com.tr - Robinho'nun boşluğunu doldurmak isteyen ve forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Sivasspor'dan sürpriz hamle geldi. Sivasspor kurmayları İngiltere'deki bazı oyuncularla görüşmelerin olumsuz olması durumda yeni arayışlarını da sürdürmeye devam ediyor.

Owusu bombası!

Demir Grup Sivasspor, Belçika takımlarından Royal Antwerp FC'de top koşturan Gana'lı forvet William Owusu'yu talip olduğu iddia edildi. Owusu, bu sezon 20 karşılaşmada forma giyerken 6 kez de fileleri havalandırdı.

Ganalı golcünün Antwerp ile 2019 (Haziran)'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
  1. Sivasspor
  2. William Owusu
  3. William Owusu Acheampong
  4. Royal Antwerp
  5. Belçika
  6. Gana

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