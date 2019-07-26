Sivasspor'da Vieira için sürpriz doğum günü kutlaması

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, Portekizli forvet Hugo Vieira için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, Vieira için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi. Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, futbolcunun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Vieira, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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