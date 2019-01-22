Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi başladı





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maç oynadı.

Sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar, salonda çalıştı.





- Keleş: "Galip gelmek istiyoruz"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi bir oyunla Trabzonspor maçında galip gelmek istediklerini söyledi.

Keleş, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısına 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor yenilgisiyle başladıklarını hatırlatarak, bu maçın özrü ve telafisinin olmadığını aktardı.

Karşılaşmaya iyi hazırlanamadıklarını belirten Keleş, "Cezalılarımız, transfer eksiklerimiz vardı. Bir an önce Trabzonspor maçına hazırlanacağız." dedi.

Trabzonspor müsabakasını kazanabilecek güçte olduklarını dile getiren Keleş, "İki maçtır deplasmanda oynadık, şimdi evimizdeyiz. İnşallah iyi hazırlanıp, Trabzonspor maçında galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Bordo-mavili ekibin formda bir takım olduğunu ve zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Keleş, "Son 2 mağlubiyetimizi unutturup, içeride seyircimizin desteğiyle galip gelmek için uğraşacağız. Bunu yapacak güçteyiz. Bir maçla takımı değerlendirmiyorum. Çünkü o takım benim takımım değildi. İnşallah iyi bir oyunla Trabzonspor maçında galip geliriz." ifadelerini kullandı



- "3 yabancı oyuncu düşünüyoruz"





Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Keleş, şunları kaydetti:

"Devre arasında transfer yapabilmek çok zor. Çok uğraşıyoruz, 15-20 gündür ilgilendiğimiz oyuncular var, getiremiyoruz. Maliyetler çok yüksek. Kulübümüz için uygun şartları arıyoruz. (Transfer çalışmaları) Bu hafta büyük ihtimalle bitecek, oyuncular aramızda olacak. Bizim de fedakarlık yapmamız gerekiyor tabii ki. Takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmak için uğraşıyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde gelirler ve Trabzonspor maçına hazır bir şekilde devam ederiz. Üç yabancı düşünüyoruz. İkisi ofansif, biri defansif. Genç ve yetenekli oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. İleriye dönük çalışmalarımız var. Kulübümüzü maddi anlamda zora sokmamak için uğraşıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz."



