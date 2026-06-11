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Spor Sivasspor'da neler oluyor? Olağan genel kurul yine ertelendi
Spor

Sivasspor'da neler oluyor? Olağan genel kurul yine ertelendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sivasspor'da neler oluyor? Olağan genel kurul yine ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu. Olağan genel kurul daha önce de 13 Haziran'da yapılması planlanmıştı.

Sivasspor'un olağan genel kurulu, bu kez 22 Haziran'a ertelendi. Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun öncülüğünde başkan ve yönetim kurulunun oluşmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Daha önce 13 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun ertelendiğini hatırlatan Yavuz, "Sağlıklı bir yönetim oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken genel kurul toplantısı 22 Haziran Pazartesi gün saat 18.00'de TSO Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Yerel

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