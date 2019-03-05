Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat oldu Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un forveti Muhammet Demir, çift taraflı fıtık ameliyatı geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un forveti Muhammet Demir, çift taraflı fıtık ameliyatı geçirdi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir fıtık şikayeti bulunan Muhammet Demir'e, Bursa Acıbadem Hastanesinde başarılı bir operasyon yapıldı. Yaklaşık 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak Muhammet, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sezon ligde 18 maçta forma giyen Muhammet, 3 kez fileleri havalandırmıştı.

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