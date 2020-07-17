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Spor

Sivasspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:24:15 -
Sivasspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 12. Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

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