Sivasspor'da, Kayserispor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı. Demir Grup Sivasspor, yarını izinli geçirdikten sonra 27 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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