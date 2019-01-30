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Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Takım kaptanı Ziya Erdal:- "Kasımpaşa bu ligin değerli bir takımı, önemli bir rakip. Zor bir maç, bu bilinçle gidiyoruz ama kesinlikle oraya puan için gidiyoruz. Bu 3 puan olur, 1 puan olur"

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:36
Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda sakatlığı nedeniyle tedavi için yurt dışına giden Gabriel Torje yer almazken, David Braz ise takımdan ayrı salonda çalıştı.


- "Zor bir maç"


Kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Ziya Erdal, idmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Rakiplerinin son haftalarda galibiyet serisi yakalayamadığını belirten Ziya, "İkinci yarıya iyi başlayamadılar, belki biz de pek istediğimiz gibi başlayamadık. Trabzonspor maçında özellikle 75 dakika çok iyi oyun sergiledik, akabinde hemen golü yememiz biraz moralimizi düşürdü." dedi.

Trabzonspor maçını geride bıraktıklarını ve Kasımpaşa'ya odaklandıklarını dile getiren Ziya, "Kasımpaşa bu ligin değerli bir takımı, önemli bir rakip. Zor bir maç, bu bilinçle gidiyoruz ama kesinlikle oraya puan için gidiyoruz. Bu 3 puan olur, 1 puan olur. inşallah taraftarımızı güldürürüz." diye konuştu.

Sivasspor'da, çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Ziya, "Giden arkadaşlarımız oldu, belki Robinho gibi çok önemli bir oyuncuyu kaybettik ama tabi ki onun yokluğunu dolduracak arkadaşlarımız gelecektir, mevcut kadroda da var zaten. Takım içerisindeki ortam gayet güzel, inşallah ligi de iyi bir yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:36
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Ziya Erdal

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