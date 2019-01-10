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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

10 Ocak 2019 Perşembe 13:42
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi. Sivasspor, kampın yedinci gününde kamp yaptığı otelin fitness salonunda ve havuzunda rejenerasyon egzersizleri yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:42
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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