Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi. Sivasspor, kampın yedinci gününde kamp yaptığı otelin fitness salonunda ve havuzunda rejenerasyon egzersizleri yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.