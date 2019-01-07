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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, grup oyunları ve çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:53
  1. antrenman
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. Hakan Keleş
  5. SÜPERLİG

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