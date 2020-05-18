  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Spor

Sivasspor'da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:05:25 -
Sivasspor'da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte, ikinci grupta yer alan futbolcular iki günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı