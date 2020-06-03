  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor’da Denizlispor mesaisi devam ediyor

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:44:00 -
Sivasspor’da Denizlispor mesaisi devam ediyor

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde öğle saatlerinde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bire bir dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.


DG Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı