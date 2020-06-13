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Spor

Sivasspor'da Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:05:58 -
Sivasspor'da Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı.

Dar alan oyunu oynayan futbolcular son bölümde ise çift kale maç yaptı ve şut çalıştı.

Sakatlığı bulunan Fernando fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan tempolu yürüyüş yaptı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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