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Spor

Sivasspor’da Denizlispor hazırlıkları tam gaz sürüyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:46:43 -
Sivasspor’da Denizlispor hazırlıkları tam gaz sürüyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.


Sivasspor’dan yapılan açıklamada Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 11.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan krımızı-beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Fernando Andrade fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan ise tempolu yürüyüş gerçekleştirdi.


Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeyecek. Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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