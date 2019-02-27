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Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:21
Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, sürat, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan oyuncular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:21
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