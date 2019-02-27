Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon, sürat, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan oyuncular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



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