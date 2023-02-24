  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'a kötü kura! En zor rakip geldi
Spor

Sivasspor'a kötü kura! En zor rakip geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor zorlu bir kura çekti. Kırmızı beyazlılar İtalyan ekibi Fiorentina ile tur mücadelesine çıkacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:58:00 -
Sivasspor'a kötü kura! En zor rakip geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile, Sivasspor ise İtalyan temsilcisi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kurada seribaşı oldu. Grup liderleri ayrıca rövanş müsabakalarını sahasında oynayacak.

Kurada Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seribaşı olarak yer aldı. Kura sonucunda Başakşehir, Belçika takımı Gent ile, Sivasspor da İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 7 Haziran 2023 tarihinde Çekya’nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena’da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda eşleşmeler şöyle:

AEK Larnaca - West Ham United
Fiorentina - Sivasspor
Lazio - AZ Alkmaar
Lech Poznan - Djurgarden
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff - Nice
Anderlecht - Villarreal
Gent - Başakşehir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23