  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor’a 6. kez korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’a 6.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:37:37 -
Sivasspor’a 6. kez korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’a 6. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.


Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 6. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.


Daha önce 5. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı