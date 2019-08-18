Sivasspor’a 2 gün izin verildi Süper Lig’e Beşiktaş galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.

Süper Lig’e Beşiktaş galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş’ı; Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare ve Emre Kılınç’ın golleriyle 3-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip 20 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Çaykur Didi Stadyumu’nda karşılaşacak.

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