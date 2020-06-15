  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor zirveyi zorluyor

Sivasspor, ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Denizlispor'u mağlup etti ve ligde 3. Sıraya yükselerek liderlik iddiasını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:48:00 -
Sivasspor zirveyi zorluyor

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Claudemir'in asistinde Yatabare ile geldi.

Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldi ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi mücadele etti

Ligde üçüncü sıraya yükseldi

Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, Galatasaray'ın 2 puan önünde, 3. sıraya yükseldi. 3 maç sonra yenilgi alan Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı