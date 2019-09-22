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Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

22 Eylül 2019 Pazar 18:24
Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte, Sivasspor Trabzonspor maçının detayları…

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

23 Eylül Pazartesi (yarın) Sivasspor ile Trabzonspor Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma  beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor moral istiyor

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor.

Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

 

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 18:24
  1. Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Sivasspor
  3. Trabzonspor

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