Sivasspor tesisleri önünde korkunç kaza
Sivas'ta Sivasspor tesisleri girişinde meydana gelen korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü. Altyapı oyuncularını taşıyan taksi ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı olayda araçlar savrulurken, otomobil alev alev yandı. 4'ü genç futbolcu olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı kazadan gelen son dakika bilgileri ise yürekleri ağza getirdi.
Sivas, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nden gelen acı haberle sarsıldı. Ankara-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Sivasspor Tesisleri önünde saat 13.00 sularında meydana gelen kazada, tesis girişi için manevra yapan taksi ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
TESİS GİRİŞİNDE FECİ ÇARPIŞMA: ARAÇ ALEV ALDI!
Hasan Ö. idaresindeki 58 T 0646 plakalı ticari taksi, içerisindeki altyapı oyuncularıyla tesislere girmek isterken, İsa Ü. yönetimindeki 58 ABY 275 plakalı otomobille kafa kafaya geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU: YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı. Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada, araçlar içerisinde sıkışan ve yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte takside bulunan Sivasspor U13 takımı oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı.