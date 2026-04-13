Hz. İsa’nın izinde İslam’a yolculuk! Müslüman olmama o vesile oldu Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık” 'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu' Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit İstanbul’da 5500 yıllık Türk mührü! Beşiktaş’ta Kurgan mezarları bulundu 67 ilde 580 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! "Karanlık şebekelerle mücadelemiz sürecek" Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız! Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı
Sivasspor tesisleri önünde korkunç kaza
Sivasspor tesisleri önünde korkunç kaza

Sivas'ta Sivasspor tesisleri girişinde meydana gelen korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü. Altyapı oyuncularını taşıyan taksi ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı olayda araçlar savrulurken, otomobil alev alev yandı. 4'ü genç futbolcu olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı kazadan gelen son dakika bilgileri ise yürekleri ağza getirdi.

Sivas, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nden gelen acı haberle sarsıldı. Ankara-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Sivasspor Tesisleri önünde saat 13.00 sularında meydana gelen kazada, tesis girişi için manevra yapan taksi ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

TESİS GİRİŞİNDE FECİ ÇARPIŞMA: ARAÇ ALEV ALDI!

Hasan Ö. idaresindeki 58 T 0646 plakalı ticari taksi, içerisindeki altyapı oyuncularıyla tesislere girmek isterken, İsa Ü. yönetimindeki 58 ABY 275 plakalı otomobille kafa kafaya geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu.

 

EKİPLER SEFERBER OLDU: YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı. Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada, araçlar içerisinde sıkışan ve yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte takside bulunan Sivasspor U13 takımı oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı.

