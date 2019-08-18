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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Çok güzel goller attık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay galip geldikleri Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:49
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Çok güzel goller attık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "Çok iyi bir oyun oynadık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık. Çok güzel goller attık, çok pozisyona girdik, 3 tanesini değerlendirdik. Beşiktaş gibi bir takıma karşı böyle bir galibiyet önemli ama bu ligin ilk maçı. Bizim için iyi bir moral oldu. Şimdi bir sürü maç var, onlara bakmamız gerekiyor. Galibiyetten çok, oynadığımız oyundan memnunum. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, güzel bir gol oynadık" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Samassa'nın durumunun iyi olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kalecimiz galiba 1 gün sahada kalacak, inşallah bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.

Transfer açıklaması

Emre Kılınç için Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde iki kanat ve bir orta saha alacağız. Maça çıkmadan önce Emre Kılınç için Beşiktaş ile ilgili bir şey vardı. Olabilir, ben sevinirim iyi bir yere gitmesine ama bizim de ihtiyacımız var. Gönderirsek, yerine oyuncu almamız lazım. Sivasspor'un, Emre'nin menfaatine olursa, önünü açarız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:49
  1. Sivasspor
  2. Rıza Çalımbay
  3. Beşiktaş
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