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'Sivasspor maçıyla birlikte tekrar üst sıralara çıkmak için oynayacağız'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacakları Sivasspor maçıyla birlikte üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 21:03
'Sivasspor maçıyla birlikte tekrar üst sıralara çıkmak için oynayacağız'

Medipol Başakşehir, lige verilen milli ara nedeniyle oynadıkları hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol BaşakşehirTeknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulunu.

Maç eksiği olan yeni transferleri görmek adına iyi bir maç olduğunu vurgulayan Buruk, "Hazırlık karşılaşması bizim için çok önemliydi. Sezon öncesi karşılaşmasına katılmayan, yeni transferimiz ve maç eksiği olan oyuncularımıza maç oynattık. Hafta içi de ağır antrenmanlar yapmıştık. Hazırlık maçı olmasına rağmen oyuncularımız ilk yarı çok doğru oynadı. İlk yarı daha istediklerimiz yaptık. İkinci yarı çok fazla oyun değişikliği yaptık ve maçın havası dağılıyor. Hafta içi oynayacağımız lig maçı için de oyuncularımız değerlendirme adına çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

'SİVASSPOR MAÇIYLA BİRLİKTE ÜST SIRALARA ÇIKMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Süper Lig’in 4. Haftasında oynayacakları Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Sezon başı kampına savunma anlamında eksik oyuncularla gitmiştik. Hem savunma hem de forvet anlamında transferlerimiz oldu. Asıl lig başladıktan sonra ihtiyacımız olan bölgelerde değişikliğe gittik. Son gün yaptığımız takviyelerle kadromuzu tamamladık. Şu an daha güvenli ve oturmuş tecrübe anlamında bu ligi iyi bilen oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduk. Yaptığımız transferlerle daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Epureanu da sakatlıktan döndü. Bizim için yeni transfer olmuş sayılır. Değerli önemli oyuncuların olduğu iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Sivasspor maçıyla birlikte tekrardan üst sıralara çıkmak için oynayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 21:03
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