  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor lige hazırlanıyor

DG Sivasspor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:50:42 -
Sivasspor lige hazırlanıyor

DG Sivasspor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.


DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları gözetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı