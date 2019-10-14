Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: Avrupa hedefimizi hayata geçirmek istiyoruz

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, gezi için gittikleri Gürün ilçesinde yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bu sezon her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtti.

Otyakmaz, şöyle devam etti:

"Takımımızın performansı gayet iyi. Cuma günü de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağız. Ligde maalesef bugüne kadar Galatasaray deplasmanından puan alamadık. İnşallah bu maçta şeytanın bacağını kıracağız ve o statta ilk puanımızla tanışırız. Ligden önce transfer döneminde çok yoğun çalıştık. Şimdi her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Devre arasında yapacağımız 1-2 takviye ile de daha da güçlü olup, Avrupa hedefimizi tekrar hayata geçirmek istiyoruz."

Gökpınar Gölü'nü gezdiler

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik heyet ve futbolcular, Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nü gezdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Gürün Belediyesinin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik heyet ve futbolcular, Gürün Ulu Cami önünde ilçe halkı tarafından karşılandı. Kırmızı-beyazlı ekibe sevgi gösterisinde bulunan Gürünlü taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra Şuğul Vadisi ile doğal akvaryum olarak bilinen Gökpınar Gölü'nü gezdi.

Otyakmaz, Sivasspor'un daha öncede Doğanşar ve Divriği ilçelerine sosyal geziler düzenlediğini belirterek, "Bugün de Gürün ilçemize geldik. Bizi buraya davet eden herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gürün Kaymakamı Muhammet Berat Berdibek ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi de hazır bulundu.