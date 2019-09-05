Sivasspor ile Adana Demirspor hazırlık maçı yapacak Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, lige verilen milli arada Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, lige verilen milli arada Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sivasspor yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynama kararı aldı.

8 Eylül Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.

Diğer yandan Süper Lig 4. hafta maçları 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanacak.

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