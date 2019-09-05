Sivasspor ile Adana Demirspor hazırlık maçı yapacak
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, lige verilen milli arada Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.05 Eylül 2019 Perşembe 10:13
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, lige verilen milli arada Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sivasspor yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynama kararı aldı.
8 Eylül Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.
Diğer yandan Süper Lig 4. hafta maçları 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanacak.
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