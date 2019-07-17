Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti
- Kırmızı-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Cofie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:31
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Isaac Cofie'yle Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak İspanya'nın Sporting Gijon takımının formasını giydi.
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