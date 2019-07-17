Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti - Kırmızı-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Cofie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Isaac Cofie'yle Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Cofie, son olarak İspanya'nın Sporting Gijon takımının formasını giydi.

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