Sivasspor galibiyete hasret Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligde sezona 17 Ağustos'ta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Dün de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, galibiyet hasretini sonlandıramadı. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 4 haftalık periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 4 gole engel olamadı. Demir Grup Sivasspor, ligin 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma 23 Eylül'de saat 20.00'de başlayacak.

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