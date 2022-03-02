Sivasspor- Fatih Karagümrük 11’leri! Sivasspor- Karagümrük kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu 1 Mart’ta başladı ve 3 Mart Perşembe akşamı tamamlanacak. Tur atlayan ekipler isimlerini yarı finale yazdıracak. Futbolseverler bugün oynanacak Sivasspor-Karagümrük maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Sivasspor-Karagümrük 11’leri:
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, Sivasspor-Karagümrük maçının 11’inin belli olup olmadığını araştırıyor.
Sivasspor- Fatih Karagümrük 11’leri! Sivasspor- Karagümrük kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor ile Karagümrük bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak. Kupada çeyrek final turunda tek maç eleme usulü geçerli. Bugün oynanacak maçı ki kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Sivasspor-Karagümrük maçının galibi yarı finalde Alanyaspor-Gaziantep FK maçının kazanıyla eşleşecek. Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ise 3 Mart Perşembe akyamı 20.30'da oynanacak.
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Camara, Appindangoye, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Toure, Borini, Ahmed Musa