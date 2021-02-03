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Spor Sivasspor-Erzurumspor maçında puanlar paylaşıldı
Spor

Sivasspor-Erzurumspor maçında puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:50:00 - 2021-02-03 17:34:43
Sivasspor-Erzurumspor maçında puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor 25, Erzurumspor 21 puana yükseldi.

Sivassspor, bir sonraki maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0-0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Bahattin Duran (xx), Erdem Bayık (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx)- Ahmet (xx), Caner (x) (Dk.32 Ziya xx), Camara (xx), Uğur (xx), Kayode (x) (Dk.46 Cofie x), Hakan (xx), Fayçal (xx), Erdoğan (xx) (Dk.56 Boyd xx), Gradel (x), Yatabare (x)(Dk.80 Kone)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (xx) - Mehmet Murat (xx), Da Costa (xx), Teikeu (xx), Leo (xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk.79 Butko), Omolo (xx), Osman (xx) (Dk.70 Ackah x), Novikovas (xxx) (Dk.69 Emrah xx), Aatif (xx) (Dk.79 Rahman Buğra x), El Kabir (x) (Dk.60 Ricardo x)

SARI KARTLAR: Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Mehmet Murat (BB Erzurumspor)

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