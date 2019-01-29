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Sivasspor çıkış arıyor

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:- "İçeride kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçında telafi etmek için uğraşacağız"

29 Ocak 2019 Salı 13:49
Sivasspor çıkış arıyor


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Keleş, ligin 19. haftasında sahalarında Trabzonspor ile berabere kaldıklarını anımsatarak, takımının bu karşılaşmada iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

Bu maçı unutarak Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandıklarını aktaran genç teknik adam, "Kasımpaşa iyi bir takım fakat son haftalarda kötü gidiyorlar. Biz de bir çıkış arıyoruz. İçeride kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçında telafi etmek için uğraşacağız." dedi.

Hakan Keleş, yeni transferleri Hugo Vieira'nın sakatlığıyla ilgili, "Sakatlık yeni olduğu için tetkikler devam ediyor. Bakacağız, raporlar gelsin ondan sonra karar vereceğiz." diye konuştu.


- Transfer çalışmaları


Brezilyalı oyuncu Lucas Evangelista'nın kırmızı-beyazlı takıma transferi konusunda Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Görüştüğümüz oyuncular arasında ama netlik kazanmış bir şey yok. Oyuncu imza atmadan bir şey söyleyemeyiz. Kulübü ve oyuncuyla problemleri aşmaya çalışıyoruz. Büyük bir çoğunluğunu aştık, bakacağız. Transfer çalışmaları zaten birkaç gün içerisinde bitiyor, yetiştirmeye çalışıyoruz."


- Hazırlıklar başladı


Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri yapan futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Gabriel Torje hafif sakatlığı nedeniyle salonda çalıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:49
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