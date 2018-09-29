THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıkları tamamladı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Tuna yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:24
Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıkları tamamladı

Ardından top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İdmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:24
  1. Bursa
  2. Sivasspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Irak'ta şehit olan askerimizin acı haberi memleketine ulaştı
    1. Kuzey Irak'ta şehit olan askerimizin..
    2. Edirne'de anonslar yapıldı! 'Ormanlık..
    3. Köln'de Erdoğan'ın katılımıyla cami..
    4. Manchester United eriyor!
    5. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya 2..
    6. Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!
    7. Kanada Çii'nin fahri vatandaşlığını..
    8. Erdoğan Köln Merkez Camii'ni açıyor!
    9. Kırşehir'de bisiklet etkinliği!..
    10. Bakanlıktan kritik 'McKinsey' açıklaması
    11. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    12. Edirneliler fırtınaya karşı anonslar..
    13. Yerin 150 metre altında oyun oynadılar
    14. Berat Albayrak'tan kritik 'McKinsey'..
    15. Burdur'a taksiyle gelen 12 Afgan kaçak..
    16. Açıklandı! Vincent Aboubakar..
    17. Lieberman’dan Trump'a skandal cevap:..
    18. Karabük'te zincirleme kaza: 7 kişi..
    19. Amasya'da kayalıklardan düşen çoban..
    20. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir