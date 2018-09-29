Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıkları tamamladı

Ardından top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İdmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.