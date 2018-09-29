Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıkları tamamladı
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Tuna yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.29 Eylül 2018 Cumartesi 17:24
Ardından top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
İdmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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