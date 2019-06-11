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Sivasspor 2. Başkanı Sarılar: “12 futbolcu alacağız”

Demir Grup Sivasspor Kulübü 2.

11 Haziran 2019 Salı 13:19
Sivasspor 2. Başkanı Sarılar: “12 futbolcu alacağız”

Demir Grup Sivasspor Kulübü 2. Başkanı Erdal Sarılar, transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Sarılar, yeni sezonda takıma 12 futbolcu takviye edeceklerini belirterek, transfer çalışmalarını Rıza Çalımbay’ın yapacağını söyledi.


2. Başkan Erdal Sarılar, Çalımbay’a sonsuz güvendiklerini söyleyerek, “Rıza hocamızla imzaları attık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Geçen yıl 2 tane genç hoca ile devam ettik ama tecrübe yönünden bir takım aksaklıkları gözlemledik. Biz de artık tecrübeliyiz, 20 yılı aşkın bir tecrübemiz var. Rıza hocamıza teklif yaptık. ’Sana şu kadar bütçe, istediğin gibi transfer yap’ dedik. ’12 tane futbolcu alacaksın, şu kadar da para’ dedik. O da sağ olsun kabul etti. Sözleşmesi biten oyuncularımıza ise teklif yapmadık. Rıza hocanın istediği isimlerle yeniden anlaşırız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:19
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