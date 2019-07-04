0553 313 94 23

Sivaslı sporcular Erzincan’dan madalyayla döndü

Türkiye Muaythai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Muaythai Minik-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası” heyecanı tamamlandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
Sivaslı sporcular Erzincan’dan madalyayla döndü

Türkiye Muaythai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Muaythai Minik-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası” heyecanı tamamlandı.


Erzincan’da gerçekleştirilen heyecan dolu Türkiye şampiyonasına, birçok ilden 1000 sporcu katılım sağlayarak kıyasıya mücadele etti. Sivas’ı temsilen antrenör Ekrem Arıs yönetiminde şampiyonaya katılan Sivas ekibi, 2 altın, 1 gümüş madalya ile kente dönmeyi başardı.


Müsabakada dereceye giren Sivaslı sporcular, 67 kiloda Ertuğrul Gazi Şahin Türkiye Şampiyonu, +67 kiloda Furkan alıcı Türkiye Şampiyonu ve 44 kiloda Eren Çorlu Türkiye üçüncüsü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyet programı uygulayan çocuk nasıl motive edilir?
    1. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    2. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    3. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    4. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    5. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    8. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    9. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    10. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    11. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    12. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    13. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    14. Memur-Sen Öner’e emanet
    15. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    16. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    17. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    18. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    19. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    20. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!