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Aktüel Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı
Aktüel

Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:58:32 -
Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup doğasever Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kardeşler Tepesi'ne tırmanıp Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.

Kentteki bir grup doğasever Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla Kardeşler Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş sırasında doğaya badem ve ceviz tohumu bırakan gruptakiler, daha sonra zirveye tırmandı.

Zirvede Türk ve Azerbaycan bayrağı açan doğaseverler, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Doğaseverler adına konuşan Halim Toprak, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin maddi ve manevi yanında olduğumuzu, gerekirse sahada yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Karabağ'da zulüm gören kardeşlerimizin zulümden kurtulması için dua ediyoruz." dedi.

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