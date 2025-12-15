  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Sivas’ın kişi başı geliri açıklandı
Yerel

Sivas’ın kişi başı geliri açıklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sivas’ın kişi başı geliri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2020 yılında 41 bin 702 lira olan kişi başı GSYH, 2021 yılında 58 bin 251 lira, 2022 yılında 122 bin 965 lira, 2023 yılında 203 bin 905 lira, 2024 yılında ise 351 bin 134 lira olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta kişi başı GSYH dolar bazında da artış gösterdi. Kentte 2020'de 5 bin 924 olan dolar olan kişi başı GSYH, 2024'te 10 bin 697 dolara yükseldi.

TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!
TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Ekonomi

TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı kira zammı için gözler Kasım enflasyonunda
TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı kira zammı için gözler Kasım enflasyonunda

Ekonomi

TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı kira zammı için gözler Kasım enflasyonunda

TÜİK açıkladı: Kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller
TÜİK açıkladı: Kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller

Sağlık

TÜİK açıkladı: Kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller

Tüik rakamlarında perde aralandı! Su çekiminde yükselişin ayrıntıları gündeme oturdu!
Tüik rakamlarında perde aralandı! Su çekiminde yükselişin ayrıntıları gündeme oturdu!

Yerel

Tüik rakamlarında perde aralandı! Su çekiminde yükselişin ayrıntıları gündeme oturdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!
Gündem

Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

Antalya'nın merkezinde, farklı siyasi görüşlere sahip iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi ..
Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında
Dünya

Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında

Avustralya'da 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birine cesurca müdahale edip elindeki silahı alan 43 yaşında..
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?
Aktüel

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık İsrail soykırım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23