Gündem İzmir'i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP'liyi Tunç Soyer beslemiş…
Gündem

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

TBMM’de AK Partili Leyla Şahin Usta’ya, “Kenar mahalle dilberi” diyerek alçakça hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir’i güzel söğüşlemiş! Ösen’in ailesine ait Kaya Prestige Otel’e, Tunç Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca lirayı bulan ihale parası akıttığı ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in hakaret skandalının ardından dikkatler ailesine ait Kaya Prestige Otel’e verilen ihalelere çevrildi.

AK Partili Leyla Şahin Usta’ya “kenar mahalle dilberi” diyerek Meclis’te skandala imza atan Ösen’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde belediye kaynaklarıyla beslendiği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında çeşitli otellere dağıttığı konaklama ihaleleri arasında Kaya Prestige Otel’e de 2 milyon 717 bin liralık ödeme yapıldığı belirlendi.

DÜZENLİ OLARAK KAYNAK AKTARMIŞ

Soyer yönetiminin beş yıllık dönemde sadece konaklama için milyonlarca lira harcadığı, kamuoyuna hiçbir detay paylaşmadan ihale dağıttığı ifade edildi.

CHP’li Ösen’in hakaretinin ardından, ailesine ait otelin Soyer döneminde düzenli olarak kamu kaynağı aldığı iddiaları tepki çekti.

Kamuoyu bu skandal olayın, Leyla Şahin Usta’ya yapılan saldırının CHP’nin siyaset dilini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, belediye harcamalarındaki tabloyu “kamu kaynaklarının partili yakınlara dağıtılması” olarak değerlendirdi.

