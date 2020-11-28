Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabettin Dede hayatını kaybetti
Sivas'ın manevi değerlerinden Şehabettin Dede olarak bilinen Şehabettin Açık hayatını kaybetti. Şehabettin Dede'nin cenazesi Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacak.
Sivas'ın kanaat önderlerinden ve Türkiye'nin önemli manevi büyüklerinden Şehabettin Dede, vefat etti.
Koronavirüse yakalanmıştı
Sivas'ın manevi değerlerinden Şehabettin Dede olarak bilinen Şehabettin Açık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahabettin Dede’nin yakınları 17 Kasım’da koronavirüs (Covid) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Cenazesi Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacak
Şehabettin Dede'nin cenazesi yarın saat 14.30'da Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacak.