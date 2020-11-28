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Yaşam Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabettin Dede hayatını kaybetti
Yaşam

Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabettin Dede hayatını kaybetti

Sivas'ın manevi değerlerinden Şehabettin Dede olarak bilinen Şehabettin Açık hayatını kaybetti. Şehabettin Dede'nin cenazesi Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 00:18:00 -
Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabettin Dede hayatını kaybetti

Sivas'ın kanaat önderlerinden ve Türkiye'nin önemli manevi büyüklerinden Şehabettin Dede, vefat etti.

Koronavirüse yakalanmıştı

Sivas'ın manevi değerlerinden Şehabettin Dede olarak bilinen Şehabettin Açık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahabettin Dede’nin yakınları 17 Kasım’da koronavirüs (Covid) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Cenazesi Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacak

Şehabettin Dede'nin cenazesi yarın saat 14.30'da Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacak.

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