  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas’ın 2019 kaza bilançosu: 82 ölü, 3 bin 31 yaralı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:38:53 -
Sivas’ın 2019 kaza bilançosu: 82 ölü, 3 bin 31 yaralı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas’ta bin 563’ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 194’ü de maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 757 adet trafik kazası meydana geldi.


Trafik kazalarında 82 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta 3 bin 31 kişi de yaralandı. Ölenlerin 30’u kaza yerinde 52’si ise kaza sonrası yaşama veda etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı