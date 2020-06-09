Sivas’ın 2019 kaza bilançosu: 82 ölü, 3 bin 31 yaralı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas’ta bin 563’ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 194’ü de maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 757 adet trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazalarında 82 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta 3 bin 31 kişi de yaralandı. Ölenlerin 30’u kaza yerinde 52’si ise kaza sonrası yaşama veda etti.