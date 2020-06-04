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Aktüel

Sivas’a aylar sonra ilk uçak indi

Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında İstanbul’dan havalanan yolcu uçağı Sivas’a iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:42:20 -
Sivas’a aylar sonra ilk uçak indi

Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında İstanbul’dan havalanan yolcu uçağı Sivas’a iniş yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt içi tarifeli yolcu uçuşlarına ara verilmişti. Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında yaklaşık 2 ayın ardından İstanbul’dan havalanan Türk Hava Yollarına ait tarifeli yolcu uçağı Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptı. 162 yolcusu ile uçuşunu gerçekleştirerek havalimanına iniş yapan uçak ıslatıldı. Uzun bir aradan sonra memleketlerine gelen Sivaslılar mutlu olduklarını ifade etti.


Öte yandan yolcuların dışarıda bekleyen yakınlarından bazıları sosyal mesafeye dikkat ederek uzaktan hasret giderirken bazları ise sosyal mesafeyi unutarak kucaklaştığı görüldü.

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