Sivas ve Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla insanlar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.
Polis ekipleri, uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Sağanağın da etkili olduğu kentte vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
- Kayseri
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.
Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.
Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.