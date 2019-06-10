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Sivas Valisinden milli maç talebi

Sivas Valisi Salih Ayhan: - “Öncelikli olarak 7 Eylül'deki Türkiye-Andora maçı veya 11 Ekim'deki Türkiye-Arnavutluk 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri maçlarının birinde A Millilerimizi ağırlamak, Sivas Kongresi 100. yıl coşkumuza önemli katkı sağlayacaktır”

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:30
Sivas Valisinden milli maç talebi

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maçlarından birinin Sivas'ta oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) talepte bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Valisi Salih Ayhan imzasıyla TFF'ye gönderilen mektupta Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı hatırlatılarak, planlanan etkinlikler hakkında bilgiler verildi.

Ayhan, Sivas Kongresi’nin önemine vurgu yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda müstesna bir yere sahip olduğu bilinen Sivas Kongresi, milli hakimiyet ve milli irade kavramlarının devlet hayatına temel esas olarak yansıtılmasında da en önemli aşamayı teşkil etmiştir. Bu sebeple Sivas Kongresi'nin, 100'üncü yıl önceki ruhunu canlı tutmak ve milli coşkuyu ulusala taşımak için aylar öncesinde başladığımız ve hafızalarda yer edineceğini, uzun yıllar unutulmayacağını düşündüğümüz "4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri" Ekim ayı sonuna kadar devam edecektir. Cumhurbaşkanlığımızın 22 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı 2019/4 30694 sayılı bir genelge ile söz konusu etkinlikler Cumhurbaşkanlığımız himayelerine alınmış olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceği duyurulmuştur. Bu kapsamda, başarıları ile göğsümüzü kabartan, milli coşkumuzu her daim canlı tutan ve birliğimizi, beraberliğimizi, tek yürek olmamızı en iyi şekilde ifade etmemize vesile olan A Milli Futbol Takımımızı da Sivas Kongresi’nin 100'üncü yılında Sivas’ta görmek ve Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Sivaslının desteği ile akıllarda kalacak bir galibiyete şehir olarak topyekun ev sahipliği yapmak istiyoruz."

Ülkenin ilk ekolojik stadı olma özelliği taşıyan ve 2016 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun 27 bin 532 seyirci kapasiteli olduğu belirtilen Vali Ayhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikli olarak 7 Eylül'deki Türkiye-Andora maçı veya 11 Ekim'deki Türkiye-Arnavutluk 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri maçlarının birinde A Millilerimizi ağırlamak, Sivas Kongresi 100. yıl coşkumuza önemli katkı sağlayacaktır. Bu katkıyı sunmanıza altlık oluşturabilecek, kararınıza destek olacak her türlü talebi karşılayacağımızı ve beklenilenleri sunacağımızı, gerek şehrimize gelecek misafirlerin ağırlanmasında gerekse de maç süresince tüm tedbirlerin alınmasında ve inisiyatif kullanılmasında Sivas Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla üst düzey sorumluluk alacağımızı bilmenizi isteriz. Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl önceki ruhunu canlı tutmak ve milli coşkuyu ulusala taşımak adına gururla ve heyecanla devam ettirdiğimiz '4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl dönümü Kutlama Etkinlikleri’nde, 25 Mayıs’ta oynanan Türkiye-Letonya A Milli Erkek Voleybol Takımımızın aldığı 3-0’lık galibiyet gibi yeni bir milli gurur yaşamak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Futbol Federasyonumuzun yeni başkanı ve yönetiminin talebimiz ile ilgili gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, TFF’nin gelecek nesillere onurla taşıyacağımız yeni başarılara imza atmasını diliyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 23:30
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