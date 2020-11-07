  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi
Aktüel

Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:09:59 -
Sivas Valisi Ayhan, öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini geri çevirmedi

SİVAS (AA) - Sivas'ta destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, bir öğrencinin makam aracıyla gezme isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, destekleme ve yetiştirme kursu ziyaretleri kapsamında Mimarsinan Mahallesi'ndeki Celal Bayar Ortaokulu'nu ziyaret etti

Burada öğrencilere, "Benden bir isteğiniz, arzunuz var mı?" diye soran Ayhan'a, 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Coşkun, makam aracına binmek istediğini iletti.

Bu isteği geri çevirmeyen Ayhan, ziyaret edeceği sonraki okula makam aracına bindirdiği Ömer Coşkun'la gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
CNN Türk'ten 'özür' açıklaması
Medya

CNN Türk'ten 'özür' açıklaması

CNN Türk, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programda Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil'in Gazeteci Z..
Her şeyi tahmin etmişlerdi! ABD Başkanı'nı bildiler mi?
Dünya

Her şeyi tahmin etmişlerdi! ABD Başkanı'nı bildiler mi?

Gerçek olayları önceden tahmin edip senaryolaştıran Simpsonlar çizgi dizisi bugüne kadar birçok yaşanan olayı doğru bilmişlerdi. Peki Simpso..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay