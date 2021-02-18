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Yerel Sivas Valisi Ayhan, babasının cenaze namazını kıldırdı
Yerel

Sivas Valisi Ayhan, babasının cenaze namazını kıldırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan, kalp krizi geçirerek vefat eden babası Ednail Ayhan'ın cenaze namazını kıldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 21:08:00 -
Sivas Valisi Ayhan, babasının cenaze namazını kıldırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın kalp krizi geçiren babası Ednail Ayhan hayatını kaybetti. Ayhan’ın Bayburt'ta yaşayan 68 yaşındaki babası Ednail Ayhan cenazesi Demirözü ilçesi Çiftetaş köyünde defnedildi. Vali Salih Ayhan, babasının cenaze namazını kendisi kıldırdı.

Babasına son vazifesini cenaze namazını bizzat kıldırarak yerine getiren Vali Ayhan, katılımcılardan helallik isteyerek "Kıymetli babamız, her fanî gibi emanetini sahibine teslim etti. Biz evlatları olarak ondan razıydık, Rabbim de ona rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Defin işleminin ardından kendisine ve ailesine iletilen taziyeleri kabul eden Ayhan, "Uzaktan yakından gelerek ve dualarıyla hüznümüzü paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, hayırlı sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

 

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