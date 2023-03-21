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Spor Sivas taraftarının burnunu kırdığı Bianco ameliyat olacak!
Spor

Sivas taraftarının burnunu kırdığı Bianco ameliyat olacak!

Sivasspor maçında yumruklu saldırıya uğrayan Bianco'nun radyolojik testlerinde burnunda kırık tespit edildi, Fiorentina kulübü ameliyat kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 13:46:00 -
Sivas taraftarının burnunu kırdığı Bianco ameliyat olacak!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Sivasspor'un Fiorentina'ya yenilerek elendiği maça yumruklu saldırı damga vurmuştu. Maçın sonlarında sahaya giren bir taraftar, konuk ekibin futbolcusu Alessandro Bianco'nun yüzüne vurmuş, futbolcu yüzünün kan içindeki fotoğrafını maçın ardından paylaşmıştı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın olmaması gereken bir olay olarak nitelendirip, rakip takımdan özür dilediği olay geniş yankı uyandırmıştı. İtalyan basınında konu “Sivas’ta delilik”, “vahşi saldırı”, “utanç verici vaka” gibi ifadelerle yankı bulmuştu.

Fiorentina Kulübü genç futbolcunun durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Gerçekleştirilen radyolojik testler sonucunda futbolcunun burun kemiklerinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Bianco için ameliyat kararı alındığı, düzeltici ameliyatın sezon bitiminde yapılacağı aktarıldı

20 yaşındaki futbolcu önceki gün takımının Lecce ile oynadığı maçın kadrosuna alınmasına karşın, kendisine görev verilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Sezonun kalan bölümünde şans bulması halinde, Alessandro Bianco'nun sahaya maske ile çıkması bekleniyor. 

(Skorer)

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