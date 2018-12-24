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Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

Sivas merkezli, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

Sivas merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. Sivas merkezli, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de yapılan incelemelerde sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşıldı. Yaklaşık 8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu çete lideri M.H.K.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldiğini belirleyen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 para sayma makinesi, 3 bilgisayar, çok sayıda flaş bellek ve sim kart, bahis işlemlerinin yapıldığı cep telefonları ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yönetilen çetenin liderine 'genel müdür', çete üyelerine 'canlı destek servisi', 'cep bankacıları' gibi isimlerin verilerek hiyerarşik sisteme uygun olarak oluşturulduğu belirlendi. Yasa dışı bahis çetesinin yaklaşık 200 çalışanının, sitenin ise yaklaşık 10 bine yakın üyesinin bulunduğu saptandı. Örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edildi. Bahis çetesinin 'cep bankacıları' adını verdiği çalışanlarına maaş adı altında yüksek oranda para ödediği ve para akışında farklı hesaplar kullandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt elebaşı da Sivas'ta yakalanmıştı

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin'i de ağaçtan düşen babasını İstanbul'daki bir hastaneye götürmek üzere özel uçakla geldiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yakalamıştı. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Yasa dışı bahis operasyonu
  8. Gözaltılar var

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