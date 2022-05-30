Sivas mazlumuna ceza içinde ceza

HABER MERKEZİ

Ateist Aziz Nesin’in tahrikleriyle 29 yıl önce Sivas Madımak’ta tezgahlanan provokasyon neticesinde cezaevlerine doldurulan 33 sanığa farklı cezaevlerinde zulüm üstüne zulüm uygulanıyor. Zindan zulmüne maruz kalan Sivas mazlumlarından Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Mevlüt Atalay bu mazlumlar arasında.

Hücrede bile rahat vermiyorlar

Cezaevindeki telefon görüşmesinde FETÖ’cü darbecilere hakaret ettiği için hücre hapsine mahkum edilen, ailesine daha yakın cezaevine nakil talebi defalarca reddedilen, vefat eden anne babasının cenazesine katılmasına müsaade edilmeyen, dayanılmaz diz ağrılarına rağmen tedavisi tam gerçekleştirilmeyen Sivas mazlumu Mevlüt Atalay’a yönelik Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ndeki zulümler katlanarak devam ediyor. Tek kişilik koğuşta çile dolduran mazlum Mevlüt Atalay’ın ortak kullanım alanı olan avludaki “hücre komşusu” arkadaşı Kenan Çelik’in Ankara’ya sürgün edilip, bir uyuşturucu zanlısı ile sol örgütlerle irtibatı olan teröristin avlusuna verilmesine karşı çıktığı için disiplin cezası aldığı öğrenildi.

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle kullandığı ilaçları yazdırabilmesi için hastaneye sevk talebinin cevapsız bırakıldığından şikayet eden Atalay’ın ambulans çağrılarına da kulak tıkandığı bildirildi.

30 senelik çileme çile kattılar

Feryadını evlatlarına yazdığı hazin mektupla dile getiren Sivas mazlumu Atalay, “Tam 1 aydır 30 senedir çekmediğim şeyleri çektiriliyorum. Ağır psikolojik baskı altındayım. Hak etmediğim disiplin soruşturmaları neticesinde bana disiplin cezaları verilmekte, yıllardır rahatsızlıklarım nedeni ile bana her türlü, her konuda yardımcı olan Kenan Çelik kardeşimi yanımdan hiçbir suçu günahı olmadığı halde, yanımıza verilmek istenen hapçıya, daha önce sol örgütlerle irtibatı olan bir şahsı istemediğim için cezalandırıldım. 1 aydır kronik rahatsızlıklarım nedeni ile kullandığım ilaçlarımı yazdırabilmem için hastaneye gönderilmiyorum. 112 acil çagırın diyorum çağrılmıyor. Tedavi olma hakkım açık ve aleni şekilde engelleniyor” ifadelerini satırlara döküyor.

Suça sevk ediliyorum!

Suça sevk edildiğini belirten Atalay şunları aktarıyor: “Resmen ve alenice suç işlemem için teşvik ediliyorun. Allah ve ahiret inancım olmasa tüm bu yapılanlara karşı bir dakika bile düşünmem canıma kıyarım. Yattığım davaya ve tövbe haşa ALLAH’a isyan eder duruma getirdiler. Müslüman bir ülkede İslami bir davadan yatan insana bunlar yapılmamalı, yaptırılmamalı.”